Mimar Murat Tabanlıoğlu’nun hazırladığı projenin ilk aşaması olan yıkım çalışması kapsamında AKM’den geriye kalan son duvar yapılan çalışmanın ardından yıkıldı. Şubat ayından bugüne büyük bir titizlikle yıkımı sürdürülen binada yıkılmayı bekleyen tek bir duvar kalmıştı.

Alandaki hafriyatın temizlenmesinin ardından yeni AKM projesinin inşaatı için çalışmalar devam edecek.