Atatürk Kültür Merkezi (AKM)... Sadece Taksim Meydanı’nın değil İstanbul’un vazgeçilmez simgelerinden biri. 1946 yılında temeli atılan fakat ödenek yetersizliği nedeniyle yaklaşık 10 yıl boyunca inşaatına başlanamayan AKM, 1969 yılında İstanbul Kültür Sarayı adıyla hizmete açıldı. Yıllarca kentin kültür sanat ihtiyacını karşılayan merkez, 2007 yılında ekonomik ömrünü tamamladığı ve depreme karşı güvensiz olduğu gerekçesiyle kapatıldı. İşte o gün bu gündür hiçbir etkinliğe ev sahipliği yapmadan atıl halde yıkılacağı günü bekledi. Ta ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni projeyi açıklayıp tartışmalara son noktayı koyduğu geçen yıl 6 Kasım’a kadar. Projenin detayları verilerek yeni AKM’nin 2019 yılının ilk çeyreğinde hizmete gireceği belirtilmişti. Yeni proje için daha evvel yıkımına mart ayında başlanacağı belirtilen merkezde çalışmalar dün itibarıyla başladı.
OPERA, TİYATRO, SİNEMA, KÜTÜPHANE...
Gazete Habertürk'ten Akıncan Abadan'ın haberine göre, önü paravanlarla kapatılan AKM’ye gelen işçiler, çalışma kapsamında binadaki kırık camları sökerken, iş makineleri de beton zemini kazmaya başladı. Binanın dışından duyulan sesler, çalışmalarda kaynak makinesinin de kullanıldığını ortaya koydu. Birçok camı kırılan ve yıkılma tehlikesi olduğu için bazı noktalarından demir çubuklarla desteklenerek güçlendirilen bina 2007 yılında kapatılmıştı. Taşıyıcı kolonlarda yaşanan problem nedeniyle tadilata alınacağı belirtilen bina için söküm işlemleri yapılarak restorasyon için proje açıklanmıştı. Ancak 2013 yılında çalışmalar durdurulmuştu. AKM’nin yıkılıp yıkılmayacağı uzun süre tartışılmıştı. Yıkım çalışmalarının ardından yeni yapılacak AKM binasında tasarımı kırmızı kubbe şeklinde 2 bin 500 kişilik opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphanenin yanı sıra 885 araçlık otopark da bulunacak.
YEŞİL VE ÇEVRE DOSTU DEV EKRANLI YENİ BİNA
Yeni AKM bir bina değil, büyük bir kompleks olacak. Eski binada 30 bin metrekare olan inşaat alanı 68 bin metrekare artışla yaklaşık 100 bin metrekareye ulaşacak. AKM’ye ek yapıların çatısı yeşil ve çevre dostu olacak. Yeni tasarımıyla daha modern bir görünüme sahip olacak binanın en üst katında manzaralı restoran olacak. Dikkat çeken özelliklerdin biri de dış cephede yer alacak. Büyük bir ekran olarak tasarlanan ön cephe sayesinde Taksim Meydanı’ndaki vatandaşlar binanın dışına yansıtılan tiyatro, bale, opera ve benzeri etkinliklerin tanıtım videolarını izleyebilecek. Yeraltı tüneline taşınacak yollar ile binanın önü araç trafiğine kapatılacak.
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