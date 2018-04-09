1 | 23

Dermatoloji Uzmanı Dr. Fulya Tezel, akne hakkında doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi verdi. Dr. Tezel, “Hayatında hemen hemen herkesin akne sorunuyla karşılaştığı biliniyor. Bilimsel olarak her 100 kişiden 85’ inde görülen bu problem aslında baş gösterdiği andan itibaren tedavi edilmesi gereken bir cilt hastalığı.