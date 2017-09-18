İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün Twitter adresinden yaptığı açıklamada, İstanbul'da aşırı sıcakların bugün ve yarın da devam edeceğini, Çarşamba günü ise yağmur ve serin hava beklendiğini duyurdu.

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