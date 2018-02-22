AKP ve MHP'nin Meclis'e sunduğu 'Cumhur İttifakı' kanun teklifi nedir?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), son aylara üzerinde görüşmeler yürüttükleri ittifakla ilgili bugün önemli bir adım attı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cumhur İttifakı" olarak adlandırdığı bu işbirliğinin hayata geçirilebilmesi ve seçimlerde farklı partilerin ittifak yapabilmesi için gereken yasal düzenleme bugün iki partinin imzasıyla TBMM'ye sunuldu.
AKP ile MHP arasında yürütülen görüşmelerin ardından hazırlanan kanun teklifi, 26 maddede oluşuyor ve bu teklifle dört yasada değişiklik yapılması öngörülüyor.
AKP ve MHP, bu düzenlemelerle birlikte seçimlerde partilerin ittifak yapmasını kolaylaştırmayı amaçladıklarını söyledi.
Kanun teklifinin TBMM'ye sunulmasının ardından AKP ve MHP ortak bir basın toplantısı düzenledi.
Öngörülen düzenlemeler neler?
Anayasa Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, "Türkiye'de siyasi ittifaklarla birlikte yeni bir sistem getirmiş oluyoruz" dedi.
Şentop, kanun teklifiyle değiştirilmesi öngörülen yasaları şöyle sıralıyor:
Toplantıda verilen bilgiye göre, oy pusulasında ittifakın adı yer alacak ve ittifaktaki partiler de ittifak başlığının altında yer alacak.
Seçimde ittifaka verilen oylar esas alınarak, milletvekili sayısı buna göre belirlenecek. Daha sonra ittifak içinde partiler, aldıkları oy oranına göre ittifakın aldığı milletvekilliklerini paylaşacak.
Seçim barajının tespitinde de ittifakın aldığı oy oranı esas kabul edilecek.
Ayrıca, oy pusulasında birden fazla partiye mühür vurulması halinde oyun geçersiz kılınmasıyla ilgili düzenleme de değiştiriliyor.
Yeni düzenlemeyle, seçmenin birden fazla partiye mühür vurması ve bu partilerin tamamının aynı ittifak içerisinde olması halinde, bu oy geçerli kabul ediliyor ve ittifakın "ortak oyu" olarak kayıtlara geçiriliyor.
Partiler, ayrı ayrı milletvekili listesi hazırlayacak.
AKP ve MHP arasında olası bir ittifaka dair ilk açıklama yılın ilk günlerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelmişti.
Bahçeli, 8 Ocak'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019'da yapılacak genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin olarak, "MHP Genel Başkanı aday olmayacaktır. MHP olursa ittifakla, olmazsa kendi partisi olarak milletvekilliği seçimine girer. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Yenikapı ruhu ile hareket eder, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alır" dedi.
Bu açıklamadan bir gün sonra Erdoğan, partisinin grup toplantısında bu açıklamayı "çok önemli gördüğünü" ve Bahçeli'yi davet ettiğini söyledi.
İki lider, 10 Ocak'ta Ankara'da bir araya geldi. Bu görüşmeden bundan sonraki süreçte atılacak adımlar ele alındı.
Görüşmenin ardından her partiden üçer kişinin bulunduğu Milli Mutabakat Komisyonu kuruldu ve komisyon ilk toplantısını 18 Ocak'ta yaptı.
Komisyon, çalışmalarını 14 Şubat'ta tamamladı. Her parti, Komisyon'dan çıkan sonuçlarla ilgili kendi genel başkanlarına bir sunum gerçekleştirdi.
Erdoğan ile Bahçeli, Pazar günü bir kez daha bir araya geldi ve komisyonun vardığı anlaşma üzerinde mutabakat sağladı.
Liderler, ittifakın hayata geçirilmesini sağlayacak yasal düzenlemelerin bu hafta TBMM'ye sunulmasına karar verdi.
Komisyon çalışmalarına katılan Anayasa Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, liderlerin görüşmesinin ardından bir basın toplantısı düzenledi.
Komisyonun toplamda dokuz toplantı yaptığını ve 22 saat 45 dakikalık görüşme gerçekleştirdiği açıklandı.
Üzerinde uzlaşmaya varılan 26 maddelik kanun teklifi de iki partinin ortak imzasıyla TBMM'ye sunuldu.
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