AK Parti'nin YSK'ye sunduğu 27. Dönem Milletvekilliği Aday Listesi'nden derlediği bilgiye göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 316 milletvekili bulunan AK Parti'de 167 isim yeniden milletvekili adayı gösterilirken, 149 kişi aday yapılmadı.
Milletvekilliği aday listelerinde yer bulamayanlar arasında, şu isimler öne çıktı:
Adana'dan Fatma Güldemet Sarı, Necdet Ünüvar, Amasya'dan Haluk İpek, Ankara'dan Ahmet Gündoğdu, Ahmet İyimaya, Ali Babacan, Aydın Ünal, Cemil Çiçek ve Murat Alparslan.
Antalya'dan Gökcen Özdoğan Enç, Aydın'dan Abdurrahman Öz, Balıkesir'den Ali Aydınlıoğlu, Batman'dan Ataullah Hamidi, Burdur'dan Reşat Petek, Bursa'dan Mehmet Müezzinoğlu ile Çorum'dan Salim Uslu.
Denizli'den Sema Ramazanoğlu, Diyarbakır'dan Mehmet Galip Ensarioğlu, Erzurum'dan Mustafa Ilıcalı, Gaziantep'den de Şamil Tayyar.
İSTANBUL'DAN 10 İSİM LİSTE DIŞI
Hatay'dan Fevzi Şanverdi ve Orhan Karasayar, İstanbul'dan Ayşenur Bahçekapılı, Aziz Babuşçu, Burhan Kuzu, Durmuş Ali Sarıkaya, Ekrem Erdem, Fatma Benli, Harun Karaca, İsmail Kahraman, Mehmet Metiner, Metin Külünk.
İzmir'den Fatma Seniha Nükhet Hotar, Hüseyin Kocabıyık, Kahramanmaraş'tan Veysi Kaynak, Karabük'ten Mehmet Ali Şahin, Burhanettin Uysal, Kars'tan Yusuf Selahattin Beyribey, Konya'dan Ahmet Davutoğlu, Manisa'dan Selçuk Özdağ, Mardin'den Orhan Miroğlu.
Sakarya milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Mustafa İsen, Şaban Dişli, Şanlıurfa milletvekili Faruk Çelik, Siirt milletvekili Yasin Aktay, Tokat milletvekilleri Celil Göçer, Zeyid Aslan, Coşkun Çakır, Trabzon milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Van milletvekili Beşir Atalay, Yalova'dan Fikri Demirel.
Nevşehir'den Ebubekir Gizligider, Murat Göktürk aday gösterilmezken, Niğde'den Alparslan Kavaklıoğlu, Erdoğan Özegen.
Ordu'dan Oktay Çanak, Osmaniye'den Suat Önal, Rize'den Hasan Karal, Hikmet Ayar, Samsun'dan Hasan Basri Kurt, Sivas'tan Hilmi Bilgin, Selim Dursun, Şanlıurfa'dan Kemalettin Yılmaztekin, Mahmut Kaçar, Mehmet Akyürek.
Tekirdağ'dan Ayşe Doğan, Metin Akgün, Uşak'tan Alim Tunç, Van'dan Burhan Kayatürk, Yozgat'tan Abdulkadir Akgül, Ertuğrul Soysal, Zonguldak'tan Faruk Çaturoğlu, Hüseyin Özbakır, Özcan Ulupınar.
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