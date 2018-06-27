AK Partili kadınlara saldırı girişimi güvenlik kamerasında

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde seçim gecesi kutlamadan dönen 5 kadına akaryakıt istasyonunda linç girişiminde bulunulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Tuğba Özmen, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından annesi, bir yakını ve 2 arkadaşıyla otomobille AK Parti İzmir İl Başkanlığına gittiklerini söyledi.

Kutlamalara katıldıktan sonra gece yarısı otomobille eve dönüş yoluna geçtiklerini anlatan Özmen, şöyle konuştu:

"Karşıyaka Soğukkuyu mevkisi civarında yakıt almak için bir akaryakıt istasyonuna girdik. Bu esnada araca yaklaşan bir kişi otomobilin arka penceresinde bulunan Türk bayrağını alıp gitti. Yine bir kadın hakaret ve küfür etmeye başladı. Oradan ayrılmayı düşündüğüm esnada ise bir anda toplanan kalabalık bizi linç etmeye kalkıştı. Aracıma zarar verdiler. Bira şişelerini kırıp camdan içeri attılar."

Parti bayrağı taşımadıklarını dile getiren Özmen, güvenlik güçlerinin kendilerini kurtardığını ifade etti. Özmen, faillerle ilgili suç duyurusunda bulunduğunu sözlerine ekledi.

Aynı araçta bulunan Safiye Uysal ise "Biz o gecenin mutluluğunu yaşıyorduk. O anda tek isteğimiz benzin alıp eve dönmekti. Bu insanların neden bu kadar tepkili olduklarını anlamıyorum." diye konuştu.

Öte yandan kadınlara yönelik saldırı anı iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobil istasyona girdikten sonra araca yaklaşan bir kişi arka camındaki Türk bayrağını alıyor.

Bu sırada kapıdaki bir kadın da Özmen ile konuşuyor. Özmen, aracına binip ayrılmak istediği sırada toplanan kalabalık otomobile zarar veriyor. Bir süre sonra olay yerine gelen güvenlik güçleri kalabalığı uzaklaştırıyor.