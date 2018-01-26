Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) Türkiye hakkında yaptığı konuşması yankı uyandıran AKPM Azerbaycan Heyeti Başkanı Samed Seyidov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmadan sonra kendisine teşekkür etmesinin kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.

Strazburg'da AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Seyidov, "Türkiye bizim canımızdır. Türkiye bizim çarpan yüreğimizdir. Azerbaycan ve Türkiye ilişkileri bugün tüm ülkeler için bir örnektir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Değerli İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kardeştirler. Ona göre Türkiye’nin her bir problemi Azerbaycan’ın da problemidir. Sevinci de bizim sevincimiz, kederi de bizim kederimizdir." dedi.

"ZEYTİN DALI HAREKATI DEAŞ VE PKK İSİMLİ İKİ TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI DÜZENLENEN BİR HAREKATTIR"



Genel Kurulda Afrin'deki terör hedeflerine yönelik Türkiye'nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nın tartışıldığı sırada söz alan ve Türkiye karşıtı bir grubun iddialarına karşı çıkan Seyidov, "Bu ne bir işgaldir ne de bir saldırıdır. Bu teröre karşı başlatılan bir harekattır. DEAŞ ve PKK isimli iki terör örgütüne karşı düzenlenen bir harekattır ve bölgeyi terör örgütlerinden temizleme amaçlıdır." diye konuşmuştu.

"TÜRKİYE’YE KARŞI GERÇEKLİKTEN UZAK BİR SÖZ DERSE, AZERBAYCAN SESİNİ YÜKSELTECEKTİR"



Konuşmasının basında ve sosyal medyada yayınlanmasından sonra gelen tepkilerden etkilendiğini kaydeden Seyidov, "Burada Avrupa Konseyi’nde her kim Türkiye’ye karşı gerçeklikten uzak bir söz derse, Azerbaycan sesini yükseltecektir. Bu böyleydi ve bundan sonra da böyle olacak. Bir milletvekili gibi, Bir Türk gibi, bir Azeri gibi. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan’a derin minnetlerimi bildiriyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında kendisine teşekkür ettiğini Genel Kurul çalışmaları sırasında öğrendiğini belirten Seyidov, "O kıymet bana değil O kıymet, Azerbaycan-Türkiye münasebetlerine veriliyor. Sayın İlham Aliyev’in ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyaseti burada duyulmaktadır ve bundan sonra da duyulacaktır. Biz de bir asker gibi, onların emirlerini yerine getirmek için her zaman hazırız." şeklinde konuştu.

"AVRUPA KONSEYİ’NDE TÜRKİYE’YE KARŞI, AZERBAYCAN’A KARŞI ADALETSİZ BİR TAVIR GÖRÜYORUZ"



Seyidov şöyle devam etti:

"Benim için büyük bir şereftir. Ben yürekten konuşuyordum. Burada Avrupa Konseyi’nde Türkiye’ye karşı, Azerbaycan’a karşı adaletsiz bir tavır görüyoruz. Ona göre biz konuştuğumuz zaman sadece konuşmuş olmak için konuşmuyoruz. Bunu derdimizi, problemlerimizi, ağrılı meselelerimizi, işgali, topraklarımızın Ermeniler tarafından, PKK tarafından, IŞİD tarafından, DAEŞ tarafından zapt edilmesi hakkında konuşuruz."

"TÜRKİYE EN ÇETİN MİSYONU BUGÜN HAYATA GEÇİRİYOR"

Avrupa Konseyi'nde ve AKPM'de Türkiye'nin teröre karşı attığı adımları ve aldığı önlemleri görmezden gelen bir grubun olduğunu kaydeden Seyidov, "Adalete ihtiyacımız var. Düz söze ihtiyacımız var. Avrupa şunu anlamıyor, bugün Türkiye yalnız Türkiye için değil, Avrupa için de savaşıyor. Türkiye bütün dünya için savaşıyor. Türkiye en çetin misyonu bugün hayata geçiriyor. Bunu görmemek, bunu anlamamak en azından adaletsizliktir. Ancak biz görürüz ki adaletsizlikten başka, çok hoş olmayan bir ilişki de var." dedi.

Samed Seyidov

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