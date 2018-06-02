Adana'da akraba iki aile arasında taş, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 11 kişi yaralandı.



Merkez Sarıçam ilçesi Kılbaş Mahallesi'nde akraba Özdemir ve Avcı aileleri arasında tarla ekme meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine taş, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahale ettiği kavgada iki aileden 11 kişi yaralandı.





Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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