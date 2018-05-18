Akranes - Haukar maç önü

İzlanda 1.Lig maçında Akranes ile Haukar, 18 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:15. Akranes 6 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Haukar 4 puanda ve 4. sırada. Ev sahibi Akranes, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Haukar, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 165 kodlu maçı oynayanlar; Akranes galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.50, Haukar galibiyet oranı 3.75.

Akranes son hafta oynanan Vikingur Reykjavik maçında 2-3 kazandı.

Haukar, Grindavik karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Akranes, 1 gol attı ve 0 gol yedi.