Akranes - IR Reykjavik maçı istatistikleri

İzlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Akranes, 08 Haziran 2018 Cuma günü IR Reykjavik takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. Akranes 13 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken IR Reykjavik 3 puanda ve 11. sırada. Ev sahibi Akranes, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. IR Reykjavik, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 158. İddaa'da Akranes kazanır 1.20, berabere biter 4.50, IR Reykjavik kazanır 6.70 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Akranes son hafta oynanan Valur maçında 3-1 yenildi.

IR Reykjavik, Thor Akureyri karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Akranes, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Akranes, kendi sahasında 6 gol attı, 3 gol yedi.

IR Reykjavik ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. IR Reykjavik, 3 gol atarken 3 gol yedi.