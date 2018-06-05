Akropolis IF - Sollentuna United maçı istatistikleri

İsveç 1.Lig Kuzey heyecanı devam ediyor. Akropolis IF, 06 Haziran 2018 Çarşamba günü Sollentuna United takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 16:00. 15 puanlı Akropolis IF 4. sırada bulunuyor, Sollentuna United 11 puana sahip ve 11. sırada. Akropolis IF, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sollentuna United, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 469 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Akropolis IF kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Sollentuna United sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Akropolis IF son hafta oynanan Sollentuna United maçında 2-1 yenildi.

Sollentuna United ise Akropolis IF karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Akropolis IF, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 3 gol yedi.

Sollentuna United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Sollentuna United, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.