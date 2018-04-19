Aksa Enerji'den Madagaskar'da yeni santral anlaşması

Aksa'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, anlaşmanın Aksa Enerji Üretim AŞ'nin bağlı ortaklığı Aksaf Power Ltd tarafından imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu anlaşma kapsamında Aksa'nın Madagaskarlı Jirama'ya ait santrali faaliyete geçirmek üzere rehabilitasyon çalışmaları yapacağı ve faaliyete geçtikten sonra da 5 yıl işleteceği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu santral rehabilitasyonunun mevcut ekipmanın çalışır hale getirilmesine yönelik makina parkının bakımı, parça değişimi gibi çalışmaları kapsayacağı ve santralin 6 ay içinde devreye alınacağı bildirildi.

Santralin faaliyete geçmesiyle üretilen elektriğin 5 yıl süreyle garantili alım anlaşması kapsamında dolar cinsinden Jirama'ya satılacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aksa Enerji Üretim AŞ'nin bağlı ortaklığı Aksaf Power Ltd., bugün Jirama ile Madagaskar'da şu anda 66 megavat kurulu güçle faaliyet gösteren mevcut santralimize bitişik, Jirama'ya ait 24 megavat kurulu güçteki bir santralin rehabilitasyon ve işletmesi için bir anlaşma imzalamıştır. Rehabilitasyonu yapılacak santralin Aksa Enerji'ye ait santralin yanında bulunması, hem lojistik avantajlardan hem mevcut iş gücü kapasitesinden faydalanılmasını sağlayacaktır. Madagaskar'da 7 ay gibi kısa bir sürede faaliyete geçirdiğimiz santralimizin ardından gelen bu rehabilitasyon ve işletme anlaşması, Madagaskar hükümeti ile Aksa Enerji arasındaki güveni, şirketimizin tecrübe ve profesyonelliğine olan inancı ortaya koyması açısından çok önemli bir göstergedir. Mevcut santralimizin karlılığının yanında yeni anlaşmayla sağlanacak ek gelir ve karlılık 2018 yılının son çeyreğinden itibaren finansallarımıza yansımaya başlayacak olup, Mart ayında paylaştığımız 2018 yılı beklentileri içinde bulunmamaktadır."