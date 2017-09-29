Aksa Enerji, Şamlı Rüzgar Enerjisi Santralini Fernas'a sattı

Aksa Enerji Üretim A.Ş. tarafından KAP'a gönderilen özel durum açıklamasında, Balıkesir'de kurulu olan Şamlı RES'in Fernas Şirketler Grubu'na 111 milyon dolara satışı için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, bu kapsamda 35 milyon dolar tutarında ön ödemenin de yapıldığı belirtildi. Şamlı'da bulunan Rüzgâr Enerjisi Santrali ilk olarak Güriş Şirketler Grubu'na satılmış ancak satış beklenen süre içinde tamamlanmamıştı.

Kamu Aydınlatma Platformu'na gönderilen bildirimde, "Güriş Şirketler Grubu ile söz konusu santrale ilişkin yapılmış olan sözleşme, tazminat veya başka bir talebe konu olmadan fesih edilmiştir." denildi. Haberin ardından Borsa İstanbul'da işlem gören Aksa (AKSEN) hisseleri 17:20 itibarıyla yüzde 3.96 artışla 3.41 liradan işlem görüyor.

Açıklamada ayrıca işlem için izin alınması amacıyla EPDK ve ilgili kurumlara başvuruların yapılacağı da belirtildi. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Balıkesir ilinde bulunan Şamlı RES'in Güriş Şirketler Grubu'na satışı beklenen süre içinde tamamlanmamış olduğundan, Balıkesir Şamlı RES için Fernas Şirketler Grubu'nun vermiş olduğu teklif Yönetim Kurulumuz tarafından olumlu olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle, Güriş Şirketler Grubu ile söz konusu santrale ilişkin yapılmış olan sözleşme, tazminat veya başka bir talebe konu olmadan fesih edilmiştir. Söz konusu santralin 111.000.000 USD (Yüz On Bir milyon Amerikan Doları) bedel ile satışı konusunda Fernas Şirketler Grubu ile anlaşmaya varılmış olup, 35.000.000 USD (Otuz Beş Milyon Amerikan Doları) tutarında ön ödeme şirket hesabımıza bugün yatırılmıştır. İşlem için izin alınması amacıyla EPDK ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına başvurular ivedilikle yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. AKSA Enerji Üretim A.Ş.

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