Akşam ezanının saat kaçta okunacağını öğrenmek ve namazı kaçırmak istemeyen vatandaşlar, bugün yaşadıkları şehirde ezanın saat kaçta okunacağını öğrenmek için internette sorgulama yapıyor. Peki akşam ezanı saat kaçta? İşte 20 Mart il il akşam ezanı saatleri ve detaylar...

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

İstanbul: 19:22

Ankara: 19:07

İzmir: 19:30

Bursa: 19:22

Edirne: 19:32

Eskişehir: 19:16

Trabzon: 18:39

Antalya: 19:15

Giresun: 18:45

Diyarbakır: 18:37

Van: 18:25

Hakkari: 18:23

Konya: 19:08

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AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

3 Rekat Farz Kılınışı

Namaza Başlarken

- Namaza başlamadan "Kamet" getirilir, (Erkekler için)

- İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının farzını kılmaya",

- "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

- Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar. Bayanlar; göğüs üzerinde sağ eli sol elin üzerine koyarlar)...

1. Rekat

- "Sübhaneke" okunur,

- "Euzü-Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...

2. Rekat

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir,

- Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır...

3. Rekat

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

- Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahümme Salli" okunur,

- "Allahümme Barik" okunur,

- "Rabbena Atina" okunur,

- "Rabbena Firli" okunur,

- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

2 Rekat Sünnet Kılınışı

Namaza Başlarken

- İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının sünnetini kılmaya",

- "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

- Eller bağlanır ve namaza başlanır...

1. Rekat

- "Sübhaneke" okunur,

- "Euzü-Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...

2. Rekat

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

- Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahümme Salli" okunur,

- "Allahümme Barik" okunur,

- "Rabbena Atina" okunur,

- "Rabbena Firli" okunur,

- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

- Namazdan sonra "Tesbihat" yapılarak dua edilir.

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