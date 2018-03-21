Akşam namazını vaktinde kılmak isteyen vatandaşlar, akşam ezanı saatini öğrenmek için aramalarını sürdürüyor. 5 rekat olarak kılınan akşam namazı saat kaçta kılınacak? 21 Mart akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte 21 Mart akşam ezanı saati ve namaz vakitleri...

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA? 21 MART ÇARŞAMBA NAMAZ VAKİTLERİ

İL İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI ADANA 05:15 06:34 12:52 16:17 18:58 20:12 ADIYAMAN 05:02 06:23 12:40 16:05 18:46 20:02 AFYONKARAHİSAR 05:31 06:53 13:11 16:36 19:17 20:34 AĞRI 04:40 06:03 12:21 15:45 18:27 19:45 AMASYA 05:07 06:32 12:50 16:14 18:56 20:15 ANKARA 05:20 06:44 13:02 16:26 19:08 20:26 ANTALYA 05:33 06:53 13:11 16:36 19:16 20:31 ARTVİN 04:43 06:08 12:26 15:50 18:32 19:52 AYDIN 05:43 07:04 13:22 16:47 19:28 20:43 BALIKESİR 05:41 07:04 13:22 16:46 19:28 20:46 BİLECİK 05:32 06:56 13:13 16:37 19:19 20:38 BİNGÖL 04:51 06:14 12:31 15:56 18:37 19:54 BİTLİS 04:46 06:07 12:25 15:49 18:31 19:47 BOLU 05:24 06:49 13:07 16:31 19:13 20:32 BURDUR 05:34 06:55 13:12 16:37 19:18 20:33 BURSA 05:35 06:59 13:17 16:41 19:23 20:42 ÇANAKKALE 05:46 07:10 13:28 16:52 19:34 20:52 ÇANKIRI 05:16 06:41 12:59 16:23 19:05 20:24 ÇORUM 05:11 06:36 12:54 16:17 18:59 20:19 DENİZLİ 05:39 06:59 13:17 16:42 19:23 20:38 DİYARBAKIR 04:54 06:15 12:32 15:57 18:38 19:54 EDİRNE 05:43 07:09 13:27 16:50 19:33 20:54 ELAZIĞ 04:57 06:19 12:37 16:01 18:42 19:59 ERZİNCAN 04:54 06:18 12:35 15:59 18:41 19:59 ERZURUM 04:47 06:10 12:28 15:52 18:34 19:52 ESKİŞEHİR 05:30 06:54 13:11 16:35 19:17 20:35 GAZİANTEP 05:06 06:26 12:44 16:09 18:49 20:04 GİRESUN 04:57 06:22 12:40 16:03 18:46 20:05 GÜMÜŞHANE 04:53 06:18 12:35 15:59 18:41 20:00 HAKKARİ 04:40 06:01 12:18 15:43 18:24 19:39 HATAY 05:12 06:31 12:49 16:14 18:54 20:08 ISPARTA 05:33 06:54 13:11 16:36 19:17 20:32 MERSİN 05:18 06:37 12:55 16:20 19:00 20:15 İSTANBUL 05:34 07:00 13:17 16:41 19:23 20:43 İZMİR 05:45 07:07 13:25 16:49 19:30 20:47 KARS 04:38 06:03 12:21 15:45 18:27 19:46 KASTAMONU 05:14 06:40 12:58 16:22 19:04 20:24 KAYSERİ 05:12 06:34 12:51 16:16 18:57 20:14 KIRKLARELİ 05:40 07:07 13:24 16:48 19:30 20:51 KIRŞEHİR 05:16 06:39 12:57 16:21 19:02 20:20 KOCAELİ 05:31 06:56 13:14 16:37 19:20 20:39 KONYA 05:25 06:46 13:03 16:28 19:09 20:25 KÜTAHYA 05:33 06:56 13:13 16:38 19:19 20:37 MALATYA 05:01 06:22 12:40 16:05 18:46 20:02 MANİSA 05:44 07:06 13:24 16:48 19:29 20:46 KAHRAMANMARAŞ 05:07 06:28 12:46 16:10 18:51 20:07 MARDİN 04:53 06:13 12:30 15:55 18:36 19:51 MUĞLA 05:42 07:02 13:20 16:45 19:26 20:41 MUŞ 04:48 06:10 12:27 15:52 18:33 19:50 NEVŞEHİR 05:15 06:37 12:55 16:19 19:00 20:17 NİĞDE 05:16 06:37 12:55 16:19 19:00 20:16 ORDU 04:59 06:24 12:42 16:05 18:48 20:08 RİZE 04:48 06:13 12:31 15:55 18:37 19:57 SAKARYA 05:29 06:54 13:12 16:35 19:18 20:37 SAMSUN 05:04 06:30 12:48 16:11 18:54 20:14 SİİRT 04:47 06:08 12:26 15:50 18:31 19:47 SİNOP 05:08 06:35 12:53 16:16 18:59 20:20 SİVAS 05:04 06:27 12:45 16:09 18:51 20:09 TEKİRDAĞ 05:40 07:05 13:23 16:47 19:29 20:49 TOKAT 05:05 06:29 12:47 16:11 18:53 20:12 TRABZON 04:51 06:17 12:35 15:58 18:40 20:00 TUNCELİ 04:55 06:17 12:35 15:59 18:41 19:58 ŞANLIURFA 05:01 06:21 12:38 16:03 18:44 19:59 UŞAK 05:36 06:58 13:16 16:40 19:21 20:38 VAN 04:40 06:02 12:20 15:44 18:26 19:42 YOZGAT 05:13 06:36 12:54 16:18 19:00 20:18 ZONGULDAK 05:22 06:48 13:06 16:30 19:12 20:33 AKSARAY 05:18 06:40 12:57 16:22 19:03 20:19 BAYBURT 04:50 06:15 12:32 15:56 18:38 19:57 KARAMAN 05:23 06:43 13:00 16:25 19:06 20:21 KIRIKKALE 05:18 06:42 12:59 16:23 19:05 20:23 BATMAN 04:50 06:11 12:29 15:54 18:35 19:50 ŞIRNAK 04:45 06:06 12:24 15:48 18:29 19:44 BARTIN 05:20 06:46 13:04 16:27 19:10 20:31 ARDAHAN 04:39 06:05 12:23 15:46 18:28 19:48 IĞDIR 04:36 05:59 12:17 15:41 18:23 19:41 YALOVA 05:34 06:58 13:16 16:40 19:22 20:41 KARABÜK 05:19 06:45 13:03 16:26 19:09 20:29 KİLİS 05:08 06:27 12:45 16:10 18:50 20:05 OSMANİYE 05:11 06:31 12:48 16:13 18:54 20:09 DÜZCE 05:26 06:51 13:09 16:32 19:15 20:34

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

3 Rekat Farz Kılınışı

Namaza Başlarken

- Namaza başlamadan "Kamet" getirilir, (Erkekler için)

- İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının farzını kılmaya",

- "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

- Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar. Bayanlar; göğüs üzerinde sağ eli sol elin üzerine koyarlar)...

1. Rekat

- "Sübhaneke" okunur,

- "Euzü-Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...

2. Rekat

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir,

- Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır...

3. Rekat

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

- Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahümme Salli" okunur,

- "Allahümme Barik" okunur,

- "Rabbena Atina" okunur,

- "Rabbena Firli" okunur,

- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

2 Rekat Sünnet Kılınışı

Namaza Başlarken

- İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının sünnetini kılmaya",

- "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

- Eller bağlanır ve namaza başlanır...

1. Rekat

- "Sübhaneke" okunur,

- "Euzü-Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...

2. Rekat

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

- Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahümme Salli" okunur,

- "Allahümme Barik" okunur,

- "Rabbena Atina" okunur,

- "Rabbena Firli" okunur,

- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

- Namazdan sonra "Tesbihat" yapılarak dua edilir.

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