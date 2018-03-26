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Akşam ezanı saat kaçta? 26 Mart akşam ezanı saatleri!

Akşam ezanı saat kaçta? sorusu, vatandaşların en çok merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Akşam namazını kılacak olan kişiler, namaz vaktini kaçırmamak için şehirlerinde ezanın saat kaçta okunacağını, namazın saat kaçta kılınacağını araştırıyor. İşte 26 Mart akşam ezanı saatleri...

26.03.2018 - 14:03 | Güncelleme:

Akşam ezanı milyonlarca kişi tarafından bekleniyor. İslam dininin önemli ibadetleri arasında yer alan beş vakit namazın dördüncüsü olan akşam namazını bulundukları şehirde yerine getirmek isteyenler, akşam namazının saat kaçta kılınacağını öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki bugün akşam ezanı saat kaçta? İşte 26 Mart akşam ezanı saatleri...

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA? (26 MART 2018)

İL İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
ADANA 05:07 06:27 12:51 16:19 19:02 20:17
ADIYAMAN 04:54 06:15 12:39 16:07 18:51 20:07
AFYONKARAHİSAR 05:23 06:46 13:10 16:38 19:22 20:39
AĞRI 04:31 05:55 12:20 15:48 18:32 19:51
AMASYA 04:58 06:24 12:49 16:16 19:01 20:21
ANKARA 05:12 06:36 13:00 16:28 19:13 20:32
ANTALYA 05:25 06:46 13:09 16:37 19:21 20:36
ARTVİN 04:33 06:00 12:25 15:52 18:37 19:58
AYDIN 05:35 06:57 13:20 16:49 19:32 20:49
BALIKESİR 05:32 06:56 13:20 16:48 19:33 20:51
BİLECİK 05:23 06:47 13:12 16:40 19:24 20:44
BİNGÖL 04:43 06:06 12:30 15:58 18:42 20:00
BİTLİS 04:37 05:59 12:23 15:51 18:35 19:52
BOLU 05:15 06:41 13:05 16:33 19:18 20:38
BURDUR 05:26 06:47 13:11 16:39 19:22 20:39
BURSA 05:26 06:51 13:16 16:43 19:28 20:47
ÇANAKKALE 05:37 07:02 13:26 16:54 19:39 20:58
ÇANKIRI 05:07 06:33 12:57 16:25 19:10 20:30
ÇORUM 05:02 06:27 12:52 16:20 19:05 20:25
DENİZLİ 05:30 06:52 13:16 16:44 19:27 20:43
DİYARBAKIR 04:46 06:07 12:31 15:59 18:43 19:59
EDİRNE 05:34 07:01 13:26 16:53 19:39 21:00
ELAZIĞ 04:48 06:11 12:35 16:03 18:47 20:04
ERZİNCAN 04:45 06:10 12:34 16:02 18:46 20:05
ERZURUM 04:38 06:02 12:27 15:55 18:39 19:58
ESKİŞEHİR 05:21 06:45 13:10 16:38 19:22 20:41
GAZİANTEP 04:58 06:19 12:42 16:11 18:54 20:09
GİRESUN 04:48 06:14 12:38 16:06 18:51 20:11
GÜMÜŞHANE 04:44 06:09 12:34 16:02 18:47 20:06
HAKKARİ 04:32 05:53 12:17 15:45 18:29 19:45
HATAY 05:04 06:24 12:47 16:15 18:59 20:13
ISPARTA 05:24 06:46 13:10 16:38 19:21 20:38
MERSİN 05:10 06:30 12:53 16:22 19:05 20:20
İSTANBUL 05:25 06:51 13:16 16:44 19:29 20:49
İZMİR 05:37 06:59 13:23 16:51 19:35 20:52
KARS 04:29 05:55 12:20 15:47 18:32 19:52
KASTAMONU 05:05 06:32 12:57 16:24 19:10 20:31
KAYSERİ 05:03 06:26 12:50 16:18 19:02 20:19
KIRKLARELİ 05:31 06:58 13:23 16:50 19:36 20:58
KIRŞEHİR 05:08 06:31 12:55 16:23 19:07 20:25
KOCAELİ 05:22 06:47 13:12 16:40 19:25 20:45
KONYA 05:17 06:38 13:02 16:30 19:14 20:30
KÜTAHYA 05:24 06:48 13:12 16:40 19:24 20:42
MALATYA 04:52 06:15 12:39 16:07 18:51 20:07
MANİSA 05:36 06:58 13:22 16:50 19:34 20:51
KAHRAMANMARAŞ 04:59 06:20 12:44 16:12 18:56 20:12
MARDİN 04:44 06:05 12:29 15:57 18:41 19:56
MUĞLA 05:34 06:55 13:18 16:47 19:30 20:46
MUŞ 04:39 06:02 12:26 15:54 18:38 19:55
NEVŞEHİR 05:06 06:29 12:53 16:21 19:05 20:22
NİĞDE 05:08 06:29 12:53 16:21 19:05 20:21
ORDU 04:50 06:16 12:40 16:08 18:53 20:14
RİZE 04:39 06:05 12:30 15:57 18:43 20:03
SAKARYA 05:20 06:46 13:10 16:38 19:23 20:43
SAMSUN 04:55 06:22 12:47 16:14 18:59 20:20
SİİRT 04:39 06:00 12:24 15:52 18:36 19:52
SİNOP 04:58 06:26 12:51 16:19 19:04 20:26
SİVAS 04:55 06:19 12:44 16:12 18:56 20:15
TEKİRDAĞ 05:31 06:57 13:22 16:49 19:35 20:55
TOKAT 04:56 06:21 12:46 16:13 18:58 20:18
TRABZON 04:42 06:08 12:33 16:01 18:46 20:06
TUNCELİ 04:46 06:10 12:34 16:02 18:46 20:04
ŞANLIURFA 04:52 06:13 12:37 16:05 18:48 20:04
UŞAK 05:28 06:50 13:14 16:42 19:26 20:44
VAN 04:32 05:54 12:18 15:46 18:30 19:47
YOZGAT 05:04 06:28 12:53 16:21 19:05 20:24
ZONGULDAK 05:13 06:40 13:05 16:32 19:18 20:39
AKSARAY 05:10 06:32 12:56 16:24 19:08 20:25
BAYBURT 04:41 06:06 12:31 15:59 18:43 20:03
KARAMAN 05:15 06:35 12:59 16:27 19:11 20:26
KIRIKKALE 05:09 06:33 12:58 16:26 19:10 20:29
BATMAN 04:42 06:04 12:27 15:56 18:39 19:56
ŞIRNAK 04:37 05:58 12:22 15:50 18:34 19:50
BARTIN 05:11 06:38 13:03 16:30 19:16 20:37
ARDAHAN 04:30 05:56 12:21 15:49 18:34 19:54
IĞDIR 04:27 05:51 12:16 15:44 18:28 19:47
YALOVA 05:25 06:50 13:15 16:43 19:27 20:47
KARABÜK 05:10 06:37 13:01 16:29 19:14 20:35
KİLİS 05:00 06:20 12:43 16:12 18:55 20:10
OSMANİYE 05:03 06:23 12:47 16:15 18:58 20:14
DÜZCE 05:17 06:43 13:07 16:35 19:20 20:40
 

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