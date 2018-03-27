Akşam ezanı saat kaçta?

İçinde bulunduğumuz üç aylarda oruç tutan vatandaşlar, iftarın bugün saat kaçta olduğunu ve akşam ezanı saatini internette sorguluyor. Akşam ezanının okunmasıyla oruçlar açılacak ve akşam namazı kılınacak. İşte 27 Mart il il akşam ezanı saatleri...

İL İL AKŞAM EZANI SAATLERİ

İL İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI İstanbul 05:23 06:50 13:16 16:44 19:30 20:50 Ankara 05:10 06:34 13:00 16:29 19:14 20:33 İzmir 05:35 06:58 13:23 16:52 19:36 20:53 Edirne 05:32 06:59 13:25 16:54 19:40 21:01 Eskişehir 05:19 06:44 13:09 16:38 19:23 20:42 Bursa 05:24 06:50 13:15 16:44 19:29 20:49 Trabzon 04:40 06:07 12:33 16:01 18:47 20:08 Antalya 05:24 06:44 13:09 16:38 19:22 20:37 Diyarbakır 04:44 06:06 12:31 15:59 18:44 20:00 Van 04:30 05:53 12:18 15:47 18:31 19:48 Hakkari 04:30 05:52 12:17 15:45 18:30 19:46

DİĞER TÜM İLLERİN AKŞAM EZANI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AKŞAM NAMAZI NE ZAMANA KADAR KILINABİLİR?

Akşam namazının vakti; güneşin batması ile başlayıp, Ebû Hanîfe’ye göre güneşin batışından sonra ufukta kalan aydınlık kayboluncaya kadar devam eder. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Akşam namazı vaktinin başlangıcı güneşin batışı, sonu da ufkun kayboluşudur” (Tirmizî, Salât, 2; 282) buyurmuştur. Bir rivayette de Hz. Peygamber (s.a.s.), yatsı namazını şafağın kaybolmasından sonra kılmıştır (Darekutnî, I, 496).

Rivayetlerdeki ‘şafak’ veya ‘ufuk’ kelimeleri İmam Ebû Hanîfe’ye göre, kırmızılıktan sonraki beyazlıktır. Ayrıca Ebû Hanîfe bu konuda delil olarak, “Akşam namazı vaktinin sonu ufkun karardığı vakittir” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XI, 570; bkz. Ebû Dâvûd, Salât, 2; Taberânî, Mu’cemü’l-Kebir, XXVII, 160) hadisine dayanmıştır.

İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed’le birlikte diğer mezheplere göre ise akşam namazının son vakti, güneşin batışından sonraki kızıllık gidinceye kadar devam eder. Zira hadisteki şafak güneşin batışından sonraki kızıllıktır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), şafak kızıllıktır. O kaybolunca namaz vacip olur.” (Dârekutnî, es-Sünen, I, 506; bkz. Muvatta, Vukûtu’s-Salât, 23; Zeylaî, Nasbu’r-râye, I, 233) buyurmuştur.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER