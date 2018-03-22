Bugün Regaib Kandili ile beraber binlerce Müslüman oruç için sahura kalktı ve şimdi de iftar saatini bekliyorlar. Bugün akşam ezanı saat kaçta okunacak? İftar saat kaçta olacak? soruları merak ediliyor. İşte Diyanet'ten alınan bilgilere göre ezan saatleri...

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 22.03.2018 05:32 06:58 13:17 16:42 19:24 20:44 23.03.2018 05:31 06:56 13:17 16:42 19:26 20:46 24.03.2018 05:29 06:55 13:17 16:43 19:27 20:47 25.03.2018 05:27 06:53 13:16 16:43 19:28 20:48 26.03.2018 05:25 06:51 13:16 16:44 19:29 20:49 27.03.2018 05:23 06:50 13:16 16:44 19:30 20:50 28.03.2018 05:21 06:48 13:15 16:45 19:31 20:52

Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 22.03.2018 05:19 06:43 13:02 16:26 19:09 20:27 23.03.2018 05:17 06:41 13:01 16:27 19:10 20:28 24.03.2018 05:15 06:39 13:01 16:27 19:11 20:30 25.03.2018 05:13 06:38 13:01 16:28 19:12 20:31 26.03.2018 05:12 06:36 13:00 16:28 19:13 20:32 27.03.2018 05:10 06:34 13:00 16:29 19:14 20:33 28.03.2018 05:08 06:33 13:00 16:29 19:15 20:34

İzmir İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 22.03.2018 05:44 07:06 13:25 16:50 19:31 20:48 23.03.2018 05:42 07:04 13:24 16:50 19:32 20:49 24.03.2018 05:40 07:02 13:24 16:51 19:33 20:50 25.03.2018 05:39 07:01 13:24 16:51 19:34 20:51 26.03.2018 05:37 06:59 13:23 16:51 19:35 20:52 27.03.2018 05:35 06:58 13:23 16:52 19:36 20:53 28.03.2018 05:34 06:56 13:23 16:52 19:37 20:54

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AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

3 Rekat Farz Kılınışı

Namaza Başlarken

- Namaza başlamadan "Kamet" getirilir, (Erkekler için)

- İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının farzını kılmaya",

- "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

- Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar. Bayanlar; göğüs üzerinde sağ eli sol elin üzerine koyarlar)...

1. Rekat

- "Sübhaneke" okunur,

- "Euzü-Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...

2. Rekat

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir,

- Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır...

3. Rekat

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

- Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahümme Salli" okunur,

- "Allahümme Barik" okunur,

- "Rabbena Atina" okunur,

- "Rabbena Firli" okunur,

- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

2 Rekat Sünnet Kılınışı

Namaza Başlarken

- İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının sünnetini kılmaya",

- "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

- Eller bağlanır ve namaza başlanır...

1. Rekat

- "Sübhaneke" okunur,

- "Euzü-Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...

2. Rekat

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

- Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahümme Salli" okunur,

- "Allahümme Barik" okunur,

- "Rabbena Atina" okunur,

- "Rabbena Firli" okunur,

- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

- Namazdan sonra "Tesbihat" yapılarak dua edilir.

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