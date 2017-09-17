Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, ayağını mısır silaj makinesine kaptıran çiftçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sarıkaraman Köyünde mısır tarlasında çalışan çiftçi Arif Gürsoy (55), ayağını mısır silaj makinesine kaptırdı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Gürsoy, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı fakat kurtarılamadı.