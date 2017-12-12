Aksaray'da kocası tarafından tabancayla ayağından vurulan kadın kaldırıldığı hastanede adeta isyan etti. Gözyaşları içerisinde 23 yıldır dayak yediğini, beyin kanaması geçirdiğini ve boşanma aşamasındaki eşinden sürekli olarak şiddet gördüğünü söyleyen kadın, "Ben ne zaman bu adamdan kurtulacağım? Bana yaşama şansı yok mu" diye feryat etti.

İHA'nın haberine göre olay, Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kur'an kursundan evine gelen 45 yaşındaki Hava S., boşanma aşamasında olduğu eşi 44 yaşındaki Cumali S. tarafından tabancayla ayağından vurularak yaralandı.



Yaralı kadın 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yaşadığı olayı anlatan Hava S., isyan etti.



"BUNU 6 AY ÖNCE DE YAPTI AMA KENDİNİ GÖSTERMİYOR"



Eğitim aldığı kurstan evine gitmek için yola çıktığını belirten Hava S., "Kur'an kursundan geliyordum. Kocamla birlikte 2 kişilerdi. Ben önce teker patladı zannettim. Döndüm baktım bir sıktılar caddeye gitti. Bir sıktılar böğrümden geçti. Sonra bağırdım yani, 'beni kurtarın, yetişin, yandım' dedim. Bir döndüm baktım ve bir daha sıktılar ayağımın ucuna değdi. Bunu 6 ay öncesinde bir daha yaptı. Ama kendini göstermiyor. Evet, şu anda boşanma aşamasındayım. Devlet avukat verdi bana. Başımdan ameliyat oldum. Beyin kanaması geçirdim ben. Adam madde kullanıyor, kadın getiriyordu. Yani her şeyi yapıyordu. Ama beni bırakmak istemiyordu. Ben de dayanamadım ayrıldım. Boşanma davası açtım. Sürekli döverdi. En sonunda can korkumla kaçtım. 'Kadın getireceğim, dilini kopartırım, bir şey demeyeceksin. Dilini keserim senin. Karışma benim işime' derdi. Ben de kadın getirmesini istemiyorum, git başkasıyla evlen, al. Bu sefer de oturduğum evi sattı. Kurstan eve gelirken bana sıktı kurşunu" dedi.



"BEN NE ZAMAN BU ADAMDAN KURTULACAĞIM? BANA YAŞAMA ŞANSI YOK MU?"

Gözyaşları içinde 23 senedir çektiğini anlatan Hava S., "Ama bunun yakalanmasını istiyorum. Bu adamdan ben kurtulamayacağım. Bana yaşama şansı yok mu? Ben ne zaman bu adamdan kurtulacağım? Alsın devlet içeriye götürsün, çıkarmasın. Ben yanından kaçtım geldim korkumdan. Yeter artık yeter. 23 senedir ben çektim. Beyin kanaması geçirdim. Her şeyi yaptı bana. Kaçtım geldim ama yine yapıyor. Benden ne istiyor. Evini verdim, her şeyini verdim. Hiçbir şey istemiyorum, tek canımı bağışla dedim. Ben istemiyorum hiçbir şeyini dedim. Ne yapayım ben, sokağa mı düşeyim, caddelerde mi gezeyim ne yapayım ben. Bu nedir bu kadınlara" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, polis ekipleri şüphelinin peşine düştü.