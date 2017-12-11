Aksaray'da eşini öldürmekle tehdit eden bir kişi, eşini annesinin evine göndererek kendini bacağından vurdu.
İHA'nın haberine göre olay, Ereğli Kapı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evini taşıyan Akif A. (48), gece yarısı ev taşıma işi bittikten sonra kardeşi E.A. ile alkol almaya başladı. Bir süre sonra alkolün etkisiyle eşi Solmaz A.'yı (47), "Annenin evine git, yoksa seni vuracağım" diye tehdit etti. Bunun üzerine eşinin sinirli olduğunu düşünen Solmaz A. babasının evine gitti. Ardından kardeşi ile birlikte alkol almaya devam eden Akif A., alkolün etkisiyle yanında bulundurduğu ruhsatsız tabanca ile kendini bacağından vurdu. Yaralanan Akif A. kanlar içinde kalırken, abisi E.A. durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
"BENİ VURACAKTI, KENDİNİ VURDU"
Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayı anlatan yaralı Akif A.'nın eşi Solmaz A., "Ev taşıdık. Ben mutfakta iş yapıyordum. O arada neye kızdıysa kızdı. Geldi ve 'Seni vuracağım' dedi. Ben de siniri geçsin diye annemlere gittim. O arada kendini vurmuş. Beni vurmak istedi. 'Annenlere git, annenlere gitmezsen seni vuracağım' dedi. Ben de siniri yatışsın dedim, alkol aldı dedim. O arada kendini vurmuş. Kızım telefon açtı. Kızım vardı, kardeşim vardı. Kardeşi de vardı. Kardeşiyle alkol alırlardı. Kardeşi de yanında. Beni vuracaktı" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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