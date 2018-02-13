Aksaray'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda 84 şişe sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi 52 yaşındaki Hamdi B. ise ''Günlük 3 şişe içiyorum'' diyerek kendisini savundu.



DHA'nın haberine göre, Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hamdi B.'nin evinde sahte içki satışı yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine yapılan operasyonda, evde 84 şişe sahte içki, 550 sahte barkod ve 300 boş şişe ele geçirildi. Gözaltına alınan Hamdi B., ''Günlük 3 şişe içiyorum. İçkiciyim ben'' diyerek kendisini savundu. Soruşturma başlatıldı.

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