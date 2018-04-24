Aksaray'da polis tarafından durdurulan otobüste yapılan aramada, yolculardan Y.D.'nin sütyeni ve kol çantasında toplam 2 kilo 298 gram eroin ele geçirildi. Y.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadelesi Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, bir kadının yolcu otobüsüyle uyuşturucu kuryeliği yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine araştırmasını derinleştiren polis, kuryenin Y.D. olduğunu ve seyahat edeceği otobüsü belirledi. Ardından otobüs Aksaray kent merkezine girişinde durduruldu. Otobüste Y.D.'nin bulunması üzerinde ve çantasında arama yapıldı. Aramada Dündar'ın sütyen ve kol çantasında toplam 2 kilo 298 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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