Aksaray'da biri kadın 2 kişinin otomobilde tabancayla vurularak öldürülmesinin ardından cinayet zanlısı olarak aranan, öldürülen kadının kocası Konya'da yakalandı. Cinayet zanlısının cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

İHA'nın haberine göre olay, iki gün önce gece saatlerinde Sultanhanı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 yaşındaki Mediha An ve 27 yaşındaki Tuncer Kütük araçta tabancayla öldürülmüş olarak bulundu. Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi olarak öldürülen Mediha A.'nın olaydan sonra ortadan kaybolan kocası Ş.A.'yı aramaya başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda cinayet zanlısı Ş.A., Konya'da saklandığı evde düzenlenen operasyonla yakalandı.

İTİRAF ETTİ

Konya'da yakalandıktan sonra Aksaray'a götürülen cinayet zanlısı Ş.A.'nın jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Cinayet zanlısı Ş.A.'nın boşanma aşamasındaki eşi Mediha A.'nın Tuncer Kütük ile birlikte Konya'daki evlerinden eşyalarını aldıktan sonra Aksaray'a döndüğünü ve kendisinin de otomobille takip ettiğini söylediği öne sürüldü. Cinayet zanlısı Ş.A.'nın Sultanhanı ilçesine gelindiğinde otomobile ateş ettiği ve ayaklarından yaralanan Tuncer Kütük'ün de direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobiliyle şarampole düştüğü öğrenildi. Yaşanan bu olayın ardından cinayet zanlısı Ş.A.'nın aracının yanına giderek 2 yıldır boşanma aşamasında olduğu eşi Mediha A.'nın kafasına ve vücuduna 3'er kurşun sıktıktan sonra Tuncer Kütük'ü de öldürdüğü ortaya çıktı.

Sultanhanı İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen cinayet zanlısının sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER