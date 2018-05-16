2018 Ramazan ayı 16 Mayıs itibariyle başladı. Aksaray ilk sahurdan sonra ilk iftarını da yapacak. Peki Aksaray' da ilk iftar saat kaçta yapılacak? Aksaray'da akşam ezanı ne zaman okunacak? İşte Aksaray imsakiyesi...

AKSARAY İFTAR VAKTİ 2018

11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının ilk iftarı idrak edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Aksaray'da iftar vakti 19:55 olarak yer almakta. Aksaray'da saat 19:55’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk iftarı yapılacak.

AKSARAY İMSAK VAKTİ 17 MAYIS 2018

Aksaray yarın gece 2. sahura kalkacak. Aksaray sahur vakti 03:44 olarak Diyanet’in resmi internet sitesinde yer almakta. Aksaray'da 03:44 itibariyle 2. oruç tutulmaya başlanacak.

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