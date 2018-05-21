Her yıl biraz daha erken bir tarihe denk gelen Ramazan ayı bu yıl 16 Mayıs'ta idrak edilmeye başladı. Aksaray'da ikamet eden vatandaşlar 2018 Ramazan ayının 6. gün orucunu tutuyor. Müslümanlar için en kutsal ay olan Ramazan ayının 6. gün orucu Aksaray'da saat kaçta açılacak? Aksaray'da iftara ne kadar, kaç saat kaldı? İşte Aksaray'da iftara kalan süre...

AKSARAY'DA İFTARA NE KADAR, KAÇ SAAT KALDI? (İFTAR VAKTİ 21 MAYIS)

Ramazan ayı, İslam alemi tarafından oruç tutularak idrak ediliyor. Ramazan ayının 6. gün orucunu tutan Aksaray'da iftar vaktini beklemeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 21 Mayıs Aksaray'da iftar vakti 20:00 olarak görülüyor.

AKSARAY SAHUR VAKTİ (22 MAYIS)

Ramazan ayının 6. gün orucuna niyet bu gece edildi. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 22 Mayıs Pazartesi günü Aksaray'da sahur vakti (imsak) 03:38 olarak görülüyor. Aksaray'da saat 03:38’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın 7. gün orucuna niyet edilecek.

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