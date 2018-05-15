Ramazan ayının ilk buluşması 16 Haziran gecesi sahur ile gerçekleşecek. Aksaray’da bugün ilk kez sahura kalkıp niyet edeceklerin merak ettiği sahur vakti saat kaçta olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden alınan bilgilerle hazırladığımız 2018 Aksaray sahur vakitleri...

AKSARAY SAHUR VAKTİ 2018

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Aksaray’da sahur vakti (imsak) 03:46 olarak görülüyor. Aksaray’da saat 03:46’da okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk orucuna niyet edilecek.

RAMAZAN'DA SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

Günlerin uzun olması ve yorucu iş hayatı nedeniyle Ramazan'da Oruç tutanlar "sahura kalkmadan" oruç tutulurmu sorusunu sormaya başladılar. Diyanet yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi; "Sahura kalkmamak 'günah' değil. Ama sahur'a kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap" denildi. Sahur'da bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmanın iyi olacağı söyleniyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

'Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler. Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder.'

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