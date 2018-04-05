Akşener: Biz iktidar olduğumuzda bu sanatçılara selam vermeyeceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök’ün ziyareti sonrası, İYİ Parti olarak uzun zamandır çiftçi, pancar üreticisi ve şeker üretimi konusunda mücadele içinde oldukları açıklamasını yaptı. Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sanatçılarla Hatay ziyaretine ilişkin ise “Partisinin metal yorgunluğunun bitirilmesiyle ilgili olarak, nasıl kahraman ordumuzu bir manivela olarak kullanıldıysa, bu sefer de benzer bir magazinsel bir tavır. Ben öncelikle Sayın Erdoğan’a yakıştıramadım. Götürülen insanlarla ilgili olarak çok tartışma oldu. Biz iktidar olduğumuzda bu sanatçılara selam vermeyeceğiz” dedi.

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