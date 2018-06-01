Gazete Habertürk'ün haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Millet İttifakı” nı oluşturan siyasi partilerin liderlerine, parlamenter sisteme dönüşün yol haritasını konuşmak üzere toplantı önerdi. Akşener, “parlamenter sistem”e hızlı ve sağlıklı bir şekilde geçebilmek için, 24 Haziran öncesi bir yol haritası açıklamanın millete güven vereceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde parlamenter sisteme geçiş için “Millet İttifakı” liderleri arasında görüşmelerin başlatılması bekleniyor.

Parlamenter sisteme dönüş için seçim sonrasında oluşacak Meclis’te, sistem değişikliğini savunan ve vaat eden partilerin Anayasa’yı değiştirecek çoğunluğa ulaşması gerekiyor.

Millet İttifakı’nı oluşturan partiler, parlamenter sisteme dönüşü vaat ettiği için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni savunan ve Cumhur İttifakı’yla seçime giren AK Parti ve MHP karşısında bu çoğunluğa ulaşırsa ortak hareket edecek. Akşener’in çağrısı sonuç verirse partiler Meclis çalışmaya başladıktan sonra ilk iş olarak parlamenter sisteme dönüşü öngören bir Anayasa değişikliği teklifi hazırlayacak.

Teklifin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi durumunda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne göre yeni yetkilerle seçilen cumhurbaşkanı görevde olacağı için seçimin de yenilenmesi gerekecek. Aksi halde parlamenter sisteme dönmüş Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne göre seçilmiş bir cumhurbaşkanı görevde olacağı için yetki ve sorumluluk tartışması yaşanacak.

‘DUR YOLCU DİYECEĞİZ’

Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün Çanakkale, Edirne Uzunköprü ve Tekirdağ Çorlu’daki mitinglerde konuştu. Gazete Habertürk'ten Mehmet Andaç'ın haberine göre vatandaşlara “Çanakkale’yi unutturmaya çalışanlara nasıl dur yolcu dediysek bugün de ‘Dur yolcu’ diyeceğiz” sözleriyle seslenen Akşener “Aday olmasaydım bugün nasıl bir seçim kampanyasıyla karşı karşıya kalacaktınız? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdullah Gül’ün karşılaştığı bir tarafta çatı adayı bir tarafta matı adayı olan bir seçim kampanyası ile karşı karşıya kalacaktık” dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER