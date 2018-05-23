Akşener: Ekonominin patronu güvendir

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, dolar kurundaki artışa dikkat çekerek, "Ekonominin patronu güvendir. Eğer ekonomiyi keyfinizin, gönlünüzün hoş edildiği bir alan haline getirirseniz, Türkiye'yi batırırsınız. '24 Haziran'da kazanırsam, doları, faizi düşüreceğim' diyorsun, hadi oradan" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 9'uncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'in memleketi Isparta'da, miting alanında vatandaşlara seslendi. Akşener konuşmasına, Demirel'i kastederek "Babamın şehri Isparta" diye başladı. Isparta'da emanet oyları geri almaya geldiklerini belirten Akşener, babanın kızını Ispartalılar'a emanet etmeye geldiğini söyledi. Bambaşka bir konuşma hazırladığını, ancak sabah kalktığında doları gördüğünü dile getiren Akşener, "Her tarafta endişe var. Ekonominin alarm verdiği, gençlerin yarınla ilgili çok büyük endişe taşıdığı, sanayicilerin endişe taşıdığı, yatırımların geri çekildiği bir güne uyandık. Ekonominin patronu güvendir. Eğer ekonomiyi keyfinizin, gönlünüzün hoş edildiği bir alan haline getirirseniz, Türkiye'yi batırırsınız. '24 Haziran'dan kazanırsam, doları, faizi düşüreceğim' diyorsun, hadi oradan"diye konuştu.

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