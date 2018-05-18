İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, ramazanın ikinci gününde orucunu Filistinli ailelerle açtı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, hayatını kaybeden Filistinliler için Fatiha okuyan Akşener, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “1947’den itibaren, 48’den itibaren uğradığınız her haksızlığı takip eden, bilen, üzülen, elinden geleni yapmaya çalışan insanlarız biz. Türkiye’de yaşayan herkes... Filistin bütün Müslüman âleminin içinde bir yara ama ne yapılırsa yapılsın maalesef İslam âleminin bir araya gelememesi, bir bütün olamaması sonucu Filistin sorunu bugünlere kadar ve sürekli acıların arttığı bir problem olarak karşımızda duruyor.”

İftar sofralarında siyaset konuşmamaya özen gösterdiğini belirten Akşener, “Aramızda çocuklar çok, en çok onlara sevindim. İnşallah hepimiz için, Filistinli kardeşlerimiz için bu iftar sofrasındaki bereket, huzur, kardeşlik duygusu İslam âlemine ve öncelikle sizin problemlerinizin çözülmesinde egemen olur” diye konuştu. Tüm dualarının acı çeken insanlarla olduğunu dile getiren Akşener, şöyle devam etti: “Nerede bir acı çeken kardeşimiz varsa Allah onun yanında olsun. Allah her Müslüman’ın kalbine bu acıyı anlama ve onu hissetme imkânını koysun. 70 yıl evvel olan bu büyük katliamın yıldönümünde Filistin Elçiliği’ni ziyarete gittik. O zaman başlayan yeni katliam ve 1948’den beri Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı bütün o acıların sonucunda vefat eden bütün kardeşlerimizin ruhuna gönderdik Fatiha’mızı. Yaralılarımıza da şifa diliyorum.”

ÇERKEZ KAMÇISI HEDİYE

Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yaşar Aslankaya ve beraberindeki heyet, Büyük Çerkez Sürgünü’nün 154’üncü yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Meral Akşener’i ziyaret ederek, seçimlerde başarı diledi. Ziyarette Akşener’e, Çerkezlere ait elde işlenmiş kamçı ve şal hediye edildi.

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