Akşener: 100 bin imzayla geleceğim

Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren eski MHP'li Meral Akşener, "Eğer cumhurbaşkanlığına aday olursam, 100 bin imzayla müracaat ederek geleceğim. Buradan bunu açık açık söyleyeyim, herkes kendini ayarlasın" dedi.
Sözcü gazetesine konuşan Meral Akşener, yeni partiye ilişkin olarak, "Ankara'da 25 Ekim'de partinin ismi, logosu ve kurucular kurulunun tamamını açıklayacağız" açıklamasında bulundu.
"ORTAK ADAY" AÇIKLAMASI
Akşener "CHP'den de, başka bir siyasi yapıdan da cumhurbaşkanlığı için ‘Bizden aday ol' ya da ‘Ortak aday ol' diye bir teklif gelmedi. Ortak adayın sonuçlarını daha önce gördük, doğru da bulmuyorum. Düzgün bir yarış olmalı ve bu yarışın sonunda kazanan da, kaybeden de sonuca saygı göstermelidir. Herkese söz veriyorum, tek bir oylarının bile zayi olmaması için çalışacağız." dedi.
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Misafir 16 dakika öncesizden hiç bir şey olmaz.00
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Misafir 17 dakika önceCHP nin müttefiki olmaktan öte özelliği olmayan. CHP yi iktidar yapmaktan başka bir misyonu yok. MHP tabanı ne düşünüyor merak konusu.00
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Misafir 17 dakika önceFazla gaz vücuda zarar meral hanım. Çiller in etekleri altında bakanlık yaptınız ama sanmayın ki memleket yönetmek o kadar kolay !!!00