HT Egeli'de yer alan habere göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in pazar günü Bergama ve Tire ilçelerinde düzenlediği mitingi değerlendiren İzmir Milletvekili adayları Müsavat Dervişoğlu ile Yıldırım Ulupınar, vatandaşların partilerine olan teveccühünün bir kez daha görüldüğünü söyledi.

Dervişoğlu, “İzmirli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Sıcağa rağmen meydanlara gelip Cumhurbaşkanı adayımız Meral Akşener’e destek verdiler. O alanlara kimse zorla getirilmedi. İzmirliler içten, samimi bir şekilde Akşener’i dinlemeye geldi. Gündoğdu Meydanı’nda düzenlediğimiz iftar programı mitinge dönüştü. İzmir tek ses oldu ve ‘Cumhurbaşkanı Akşener’ dedi” diye konuştu.

ÇALIŞMAYA DEVAM

Demokrasinin, özgürlüğün, Cumhuriyetin kalesi olan İzmir’in kararını çoktan verdiğini, bunu meydanlarda ve Akşener’e gösterilen ilgiden gördüklerini vurgulayan Dervişoğlu, “Seçimlere çok az kaldı. Bizler kalan süre zarfında gece-gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı adayımız Meral Akşener ikinci tura kalacak ve seçimi kazanacak. İzmirli hemşehrilerime şunu sormak istiyorum: ‘Recep Tayyip Erdoğan ikinci turda rakip olarak kimi görmek istemiz?’ İzmirlilerin bunu düşünerek oy vermelerini istiyoruz” dedi.

Ulupınar ise, “Hem İzmirliler hem de Ege’de yaşayan kardeşlerimiz, Genel Başkanımız Meral Akşener’i görebilmek için meydanlara akın ettiler. Televizyonlar bizi engellese de, önümüze çöp kamyonlarıyla bariyerler yapsalar da bunların işe yaramayacağını bir kez daha gördük” dedi.

Bu kent onu çok özlemiş

İftar sonrasında konuşan Akşener’in coşku yarattığını da söyleyen Ulupınar, “Sayın Genel Başkanımız İzmirlileri, İzmirliler de O’nu özlemiş” ifadesini kullandı.

Muazzam bir katılım gerçekleşti

İYİ Parti Genel Sekreteri ve İzmir milletvekili Aytun Çıray katıldığı bir televizyon programında gündeme dair soruları yanıtladı. Akşener’in İzmir ziyaretini değerlendiren Çıray, “İzmirliler normalde pazar günleri şehir merkezlerinde olmazlar. Yaylalara deniz kenarlarına giderler. Ancak Meral Hanım’ın mitinglerinde muazzam bir katılım vardı. İzmirliler’e teşekkür ediyorum. İzmir’de sahayı gezerken de vatandaşlardan olumlu tepki alıyorum. Her şey İYİ olacak diyorlar” açıklamasında bulundu.

"Meral Akşener, pazar günü Bergama ve Tire ilçelerinde miting düzenledi, İzmir Gündoğdu Meydanı’ndaki iftarda halka seslendi."

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