Akşener’in İyi Partisi adını Macaristan'daki Turancı Jobbik Partisi'nden mi aldı?

2003'de Macaristan'da kurulan radikal sağcı ve Turancı Jobbik Partisi, Türkçe olarak kelimesi kelimesine "İyi" daha doğrusu "daha iyi" anlamına geliyor.
Bu parti kurulduğunda yelpazenin en sağ ucundaydı.
Milliyetçi üslubuyla ve ülkede Macar olmayan herkese karşı, ama özellikle de Çingenelere karşı "nefret söylemleriyle" birden büyümeye başlamıştı.
Parti Türkleri ve Macarları Asya bozkırlarından akraba olarak gören "Turan akımını" da savunuyordu.
Turancılık da zaten 19'uncu yüzyılda düyada ilk kez Macarlar tarafından geliştirilen bir siyasi akım olduğu için kısa sürede ülkede yeniden canlandırılmıştı.
Jobbik Partisi, yani Macar "İyi Parti" ilk başlarda Çingene düşmanlığının yanı sıra ülkenin yüzünü Avrupa'dan Asya'ya çevirmesi talepleriyle de taraftar buldu.
Çünkü onlara göre Macaristan'da küreselleşmenin yarattığı yoksulluğun birincil sorumlusu Avrupa Birliği'ydi.
Avrupa Birliği (AB) bayrakları yaktı, AB karşıtı kampanyalar başlattı.
Popülist talepleriyle oy topladı.
Turancılık kavramını pratiğe de taşıdı ve Jobbik Türkiye ile çok sıcak bağlar kurdu.
'Atilla'nın torunlarıyız'
"Biz de Atilla'nın torunlarıyız" pankartları maçlarda, ya da Türklerle olan toplantılarda taşınmaya başlandı.
Jobbik Partisinin genç ve karizmatik başkanı Gabor Vona sık sık Türkiye ziyaretine gider oldu.
Bu ziyaretlerde doğal müttefiki MHP kesimleriyle sıcak ilişkiler geliştirdi, "bozkurt selamları" verdi.
Çok hızlı bir şekilde gelişen ve özellikle de gençler arasında çok büyük bir sempati toplayan Jobbik partisi bir ara 30 yaş altı kuşaklar arasında en büyük parti haline gelmişti.
Parti kısa sürede parlamentoya girdi ve son seçimlerde kıl payı sosyalistlerin ardından ikinci büyük muhalefet partisi oldu.
Ancak aradan geçen zaman içinde Jobbik Partisinin tezlerinin önemli bir kısmı, özellikle de mülteci karşıtlığı, iktidardaki, FİDESZ tarafından resmen hükümet politikası haline getirildi.
Eleştirilerinin önü bu şekilde alındığı için Jobbik'in Fidesz'i iktidardan indirme şansı şu an için görünmese de, 2018 yılında yapılacak olan genel seçimlerde Jobbik'in ana muhalefet partisi olacağına gözlemciler kesin gözüyle bakıyorlar.
Çünkü Jobbik bu kısa geçmişi içinde radikalizmini bir ölçüde törpüledi ve siyasetin merkezine doğru kaydı.
Artık Çingene düşmanlığından bahsetmiyor, ve herkesi kucaklamak istediklerini vurguluyorlar.
Akşener'in oluşumu da siyasette merkezi hedefliyor ve herkesi kucaklamaya çalışıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.