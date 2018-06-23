Aksoy: Volkan Şen ile yollarımızı ayıracağız

Atiker Konyaspor ikinci başkanı Selçuk Aksoy, geçen sezon devre arasında transfer edilen milli futbolcu Volkan Şen ile devam etmeyi düşünmediklerini belirtirken, hakkında transfer söylentileri çıkan milli kaleci Serkan Kırıntılı'dan ise çok memnun olduklarını söyledi.
Takımda kaliteli futbolcuların olduğunu ve bu oyunculara tekliflerin geldiğini belirten Aksoy, "Şu an için mevcut kadromuzdaki oyuncular için gelen teklifler var. Ama bunları açıklamamız hem bizim hem de oyuncularımız açısından çok doğru değil diye düşünüyorum. Elbette Süper Lig takımıyız ve takımımızda gerçekten değerli oyuncular var. Şu ana kadar oyuncularımız için bize gelen resmi bir teklif yok. Bazı oyuncularımızla alakalı sözlü teklifler var" dedi.
"TRANSFERE HOCAMIZLA BİRLİKTE KARAR VERECEĞİZ"
Transfer konusunda Rıza Çalımbay ile yapılacak görüşmeler neticesinde karar verileceği belirten Aksoy, " Hocamızla bazı şeyleri görüştük. Konuların çoğunda paralel ilerliyoruz. Bu konulara ve transfer olacak diğer isimlere de önümüzdeki günlerde beraber yapacağımız çalışmalar neticesinde karar vereceğiz. Ama ilk amacımız hem takımı dengeli bir hale getirmek hem de sezon başından itibaren de kulübümüzün ve takımımızın daha önceki yıllarda olduğu gibi takım ruhunu tam sağlayıp sezon boyunca dengeli bir şekilde gitmesini sağlamak. Buna bütün futbolcularımızın ayak uyduracağını düşünüyoruz. Çalışmaların hepsi bu yönde olacak" diye konuştu.
"MANYAMA VE EZE KAMP KADROSUNDA DÜŞÜNÜLMÜYOR"
Lebogang Manyama ve Patrick Friday Eze'nin kamp kadrosunda düşünülmediğini menajerlerine ve kendilerine gerekenleri ilettiklerini ifade eden Aksoy, "Kamp kadrosunda ikisi de düşünülmüyor. Ama tabii bunlar da şu anda kulübümüzün sözleşmeli oyuncuları. Burada da bizim yönetim olarak kulübümüzün menfaatlerini düşünerek bu işi yapmamız gerekiyor. Bunu da inşallah en kısa sürede çözmek için gayret göstereceğiz. Buradaki en önemli nokta, bu oyuncuları gönderirken kulübün mali yapısını düşünerek kulübe zarar vermeden yapmak istiyoruz" dedi.
"VOLKAN ŞEN İLE DEVAM ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"
Geçen sezonun devre arasında kiralık olarak transfer edilen milli futbolcu Volkan Şen ile devam etmeyi düşünmediklerini belirten Selçuk Aksoy, " Sözleşmesi sona eren Volkan Şen ile devam etmeyi düşünmüyoruz. Jens Jonsson ile sözleşme yeniledik. Hem sezon içerisinde hem de bu kamp döneminde, sözleşmesi sona erecek futbolcularla ilgili bir çalışmamız olacak. Serkan Kırıntılı konusunda ise kendisi şu anda sözleşmeli futbolcumuz. Geçen sene ki performansı da ortada ve biz kendisinden zaten çok memnunuz. İnşallah önümüzdeki sezonda kalemizi koruyacak. İyileştirmeler noktasında karşılıklı oturulur, konuşulur. Gelen tekliflerin olduğunu basından okuyoruz. Kendisinin söylediği de 'Ben Konyaspor'da oynamak istiyorum' şeklinde" ifadelerini kullandı
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