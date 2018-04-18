Son zamanlarda anne adayları arasında sıklıkla konuşulan konulardan biri de aktif doğum olduğunu bildiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zahide Küçük, aktif doğum hakkında bilgi verdi. "Yatağa bağlı kalmadan, annemizin hareketini istediği şekilde yapabildiği, hareket özgürlüğünün olduğu doğuma biz aktif doğum diyoruz" dedi.
İHA'nın haberine göre; gebe suyu geldikten sonra hastaneye geldiğinde onu birebir takip eden bir gebenin olduğunu söyleyen Op. Dr. Zahide Küçük, aktif doğum sürecini şu şekilde anlattı: "Lağman, suni sancı gibi rutin uygulamalardan kaçınmaya çalışıyoruz. Bunlardan kaçınıp doğumu olabildiğince doğal bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Annemizin olabildiğince hareket etmesini istiyoruz. Yanında eşi olabilir, sevdiği biri olabilir, bir refakatçi istiyoruz, anne kendini yalnız hissetmesin diye. İstediği gibi yiyip içebilir anne. Doğuma yattın artık hiç bir şey yok demiyoruz. Loş ışıklı odalarda doğum yaptırıyoruz. Bu loş ışık melatonin endorfin salınımını artırıyor. Bu şekilde annemiz daha, mutlu daha huzurlu bir şekilde doğuma giriyor. Müzik eşliğinde doğum yaptırıyoruz. Doğum olur olmaz bebeğimizi anne kucağına veriyoruz ve ten tene temas yapmasını sağlıyoruz. Bu çok önemli. Kordonu geç kesiyoruz. Yaklaşık 30-60 dakika bekliyoruz. Bu da bebeğimize giden kan akımının bir miktar daha artmasını sağlıyor. Özel odamızda ev ortamı denilen ortamda da doğumu gerçekleştirebiliyoruz. Eşi, yanında uzmanlarla doğum hanenin gürültüsü olmadan, ev konseptinde bir odada doğum yaptırıyoruz."
"EPİDURAL DOĞUMUN ANNE VE BEBEK İÇİN ÖNEMLİ BİR YAN ETKİSİ YOK"
Ağrısız epidural yöntemi hakkında da bilgi veren Op. Dr. Küçük, "Epidural doğum bizim rutinde uyguladığımız bir doğum değil aslında. Eğer annemiz isteyecek olursa ben öneririm. Çünkü anne ve bebek için önemli bir yan etkisi yok. Epidural anestezide anestezi uzmanlarımız tarafından bel bölgesine epidural aralığa girilerek belirli miktarlarda ilaç veriliyor. Annemizin kasılması oluyor ama hissettiği ağrı düzeyi büyük oranda azalıyor. Anne kasılmaya eşlik edebiliyor. Yürüyebilir. Bazı hastalarda yürüyemeyeceğim kaygısı oluyor ama öyle bir şey yok. Aktif bir şekilde yine doğum eylemine katılabilirler. Önemli bir yan etkisi yok. En sık gördüğümüz yan etkisi hafif bir tansiyon düşüklüğü ve baş ağrısı yapabilir. Bunlar da geçicidir" dedi.
Anne adaylarına tavsiyelerde bulunan Op. Dr. Küçük, "Doğum konusunda mutlaka bilgilensinler. Doğumdan korkmasınlar. Doğum korkusunu yenebilmek için en önemli adım bilgilenmek. Gebe eğitim programlarına katılsınlar. Doğumda hareket özgürlüğü olmasını onlar da önemsesinler. Doktorlarından bunu mutlaka talep etsinler. Ten tene teması mutlaka istesinler. Doğum anı gerçekten muhteşem bir an. Olabildiğince huzurlu bir şekilde bu anın tadını çıkartmaya çalışsınlar" diyerek sözlerine son verdi
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.