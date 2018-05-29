Çoğu kez tüp bebek tedavisini tamamlayıcı ve başarıyı artırıcı bir yöntem olarak kabul edilen akupunktur, kadında rahatlamaya ve gevşemeye neden oluyor ancak gebe kalma olasılığını artırmıyor.

"AKUPUNKTUR TÜP BEBEK BAŞARISINI ARTIRMIYOR"

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, Avusturalya’da yapılan ve JAMA dergisinde yayınlanan bilimsel araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi: “Çalışma kapsamında 824 kadının yarısına tedaviden bir hafta önce başlayıp embriyo transfer sonrası da devam edilen akupunktur tedavisi uygulandı. Diğer yarısına ise gerçek olmayan akupunktur iğneleri kullanıldı ve gerçek akupunktur noktalarından uzağa işlem yapıldı. Çalışmanın sonunda her iki grup gebeliğe ulaşma açısından kıyaslandığında, akupunktur yaptırmanın, tüp bebek başarısını artırma konusunda etkili olmadığı ve yaptıran çiftlerle yaptırmayan çiftler arasındaki farkın sadece yüzde 0,5 olduğu bulundu.”

Op. Dr. Görgen, akupunkturun, gebelik sonuçlarına katkısı olmamakla beraber, stressli bir tedavi sürecinin atlatılmasında ve kadının kendini iyi hissetmesinde olumlu etkileri bulunduğunu kaydetti.

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