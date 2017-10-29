AKUT Bodrum'dan su altında Cumhuriyet kutlaması

AKUT Bodrum ekibi, bugün sabah saat 10.00'da Bitez Limanı'ndan Kenan Doğan'ın kaptanlığını yaptığı 'Aquapro' teknesiyle denize açıldı.

AKUT Su altı Kulübü adına 7 kişilik gönüllü ekibin de yer aldığı tekne ilk olarak Karaada'daki 'Pınar 1' batığında ve Kurt Burnu'nda dalış gerçekleştirdi. AKUT Bodrum Ekip Lideri Sadettin Uslu, gönüllüler Hakan Oba, Füsun Ersoy, Şule İlgen, Sertaç Eyibilir, Asil Gökalp ve Meral Kalkan ile su altında Atatürk portresi ve Türk bayrağı açtı.

AA'nın haberine göre; AKUT Bodrum Ekip Lideri Uslu, "AKUT Su altı Kulübümüz tarafından Bodrum'da düzenlenen bu etkinliği Bodrum ekibi gönüllülerimizle gerçekleştirdi. Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle yaşanan Cumhuriyet Bayramı'nın 94. yılı coşkusunu bizde sualtında kutladık. Arkadaşlarımızla birlikte 2 noktada yaklaşık 1 saatlik bir dalış gerçekleştirdik. Atatürk'ü ve emenatlerini unutmadığımızı ve yaşatmaya devam edeceğimizi bir kez daha göstermiş olduk" dedi.

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Cumhuriyet Bayramı

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