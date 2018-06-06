HT Egeli'de yer alan habere göre, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Çevre Platformu (MUÇEP), sivil toplum kuruluşları ve kent konseylerinin katkısı ile Çevre Şenliği gerçekleştirildi. Ula ilçesinin Akyaka mahallesinde yaklaşık 2 bin 500 kişinin bir araya geldiği şenlikte, Marmaris’teki Okluk Koyu’nda yapımı süren 300 kişilik devlet konukevi inşaatının durdurulması ve doğal SİT alanları koruma dereceleri tekrar artırılması istendi. Şenliğe katılanlar, ‘Doğa anadır’, ‘Tarım alanlarımıza sahip çık’ pankartları taşıdı.

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