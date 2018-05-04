Al Ahly - ES Tunis karşılaşma önü

CAF Şampiyonlar Ligi Grup A heyecanı devam ediyor. Al Ahly, 04 Mayıs 2018 Cuma günü ES Tunis takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:00. Al Ahly, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. ES Tunis, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 225 kodlu maçı oynayanlar; Al Ahly galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, ES Tunis galibiyet oranı 0.00.

Al Ahly son haftadaki ES Tunis müsabasında 1-2 kazandı.

ES Tunis ise Al Ahly maçında 1-2 yenildi.