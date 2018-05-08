Al Ain - Lekhwiya maçı istatistikleri

Al Ain ve Lekhwiya, 08 Mayıs 2018 Salı günü AFC Şampiyonlar Ligi Son 8 Turu maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:10. Al Ain, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Lekhwiya son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 408. İddaa'da Al Ain kazanır 2.10, berabere biter 3.20, Lekhwiya kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Al Ain son hafta oynanan Lekhwiya maçında 2-1 kazandı.

Lekhwiya ise Al Ain karşılaşmasında 2-1 yenildi.