Adana Kozan’da 25 yaşındaki bir genç, sır dolu cinayete kurban gitti. İddiaya göre 25 yaşındaki Muhammet Yıldırım, beraberinde kız kardeşi 18 yaşındaki Fatma Y. ve arkadaşı Şükrü D. ile birlikte kız arkadaşı Yeter A.’yı konuşma bahanesi ile Kozan merkezden bir araçla aldı. 4 kişi Işıklı Mahallesi’nde, içinde eski bir ev bulunan portakal bahçesine gitti. Şükrü D., yiyecek alma bahanesiyle evden ayrılırken, Fatma Y.’yi ise imam nikâhlı eşi Ahmet Y. aldı ve Yeter A. ile Muhammet Yıldırım baş başa kaldı.



"AL BUNU, SANA SARKINTILIK EDERSEM BENİ VUR"



Gazete Habertürk'ten Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Yıldırım kız arkadaşı Yeter A.’ya amacının evlenmek olduğunu, bu yüzden kendisini kaçırdığını, bulundukları eve yatak ve ihtiyaçları olacak her türlü malzemeyi getirdiklerini belirterek “Burada her şey bitsin evlenelim” dedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Yıldırım otomobilinde bulunan av tüfeğini alıp eve döndü, “Al bunu, sana sarkıntılık edersem beni vur” dedi. Bir süre sonra da Yeter A., kendisini taciz ettiği iddiasıyla ‘korkutmak amacıyla’ Yıldırım’a ateş açtı. Sol kasığından vurulan genç adam olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayetin ardından Yeter A. ise olay yerinden kaçtı.



KOMŞULAR KANLAR İÇİNDE BULDU



Silah seslerini duyan vatandaşlar bahçeye gidince Yıldırım’ı kanlar içinde buldu. Yıldırım’ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri Yeter A., Fatma Y., Şükrü D. ve Ahmet Y.’yi gözaltına aldı. Zanlı Yeter A. ile Şükrü D. tutuklandı, iki şüpheli serbest bırakıldı.

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