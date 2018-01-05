Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden ünlü kabadayı Alaatin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'nın vurulması olayı ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Adem Çakıcı'yı vuran zanlılardan Ahmet Hakkı B., "Alaatin Çakıcı'ya yanlış yapılmaz" dedi.

İHA'nın haberine göre, 29 Aralık tarihinde Kadıköy'de bir otelin restoranında meydana gelen olayda, ünlü kabadayı Alaatin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı adlı kişi, silahlı saldırıya hedef olmuş, 5 kurşun isabet eden Adem Çakıcı kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

"ALAATTİN ÇAKICI'YA YANLIŞ YAPILMAZ"

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince başlatılan soruşturmada 31 Aralık'ta yakalanan Ahmet Hakkı B., Feramuz Ç. ve Oğuzhan O. adlı 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. 5 günlük gözaltı süresinin ardından savcılığa çıkarılan 3 şüpheli yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilirken, "Adem Çakıcı'yı niye vurdunuz?" diyen gazeteciye, kurşunu sıktığı iddia edilen Ahmet Hakkı B. adlı zanlı "Alaattin Çakıcı'ya yanlış yapılmaz" diye cevap verdi.

29 Aralık tarihinde silahlı saldırıda yaralanan Adem Çakıcı'nın, Kırıkkale F Tipi cezaevinde bulunan yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Alaattin Çakıcı'nın yeğeni olduğu iddia edilmişti.

VURULMA ANI KAMERADA

Ünlü kabadayı Alaatin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'nın vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı.



Güvenlik kameraların yansıyan görüntülerde, iki kişi Çakıcı'nın bulunduğu restorana gelerek bir masaya oturuyor. Bir süre masada oturduktan sonra zanlılardan bir tanesi kalkıyor ve sakin bir şekilde restoranda yürümeye başlıyor. Çakıcı'nın masasının karşısına geldiği anda duran zanlı belinden silahını çıkararak kurşun yağdırıyor. Ardından iki zanlı koşarak restorandan uzaklaşıyor. Çakıcının ise üzerine yağan kurşunların ardından yere yığıldığı görülüyor.

Alaatin Çakıcı

Adem Çakıcı

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