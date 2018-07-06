Alaçatı'da satılan 500 TL'lik pizza tartışma yarattı!

Alaçatı'da bir mekanda servis edilen pizza sosyal medyada sosyal medyada günün konusu oldu. İçinde bir kilo ıstakoz, yengeç, enginar, mozzarella ve domates sos bulunan pizza 500 TL'den satışa sunuldu. 500 TL'lik pizza sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimileri pizzanın hak ettiği fiyata satıldığını söylerken, kimileri ise fiyatı pahalı bularak tepki gösterdi