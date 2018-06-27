HT Egeli'de yer alan habere göre, Türkiye’nin gözde tatil merkezi Alaçatı’da “kırmızı” alarm verildi. Geliştirilen yeni aşı ile “Kırmızı Böcek” tehditi altındaki palmiyeleri kurtarma umudu ortaya çıktı. İşadamı Murat Özakat’ın öncülüğünde Arkas ve Ege Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen projeyle, İspanya’dan getirtilen yeni aşı bölgedeki ağaçlara uygulanmaya başladı. Alaçatı Turizm Derneği de üyelerine “Bir ağacı da siz sahiplenin” çağrısı yaptı. Alaçatı’daki Palmiye Sahiplendirme projesi Türkiye’deki sahil yörelerini tehdit eden Kırmızı Palmiye Böceği’ne karşı yeni bir mücadele yöntemi olacak. İşadamı Murat Özakat, İspanya’da ithal edilen aşının, hasta palmiyelerde olumlu sonuçlar verdiğini, hasta olmayanları da zararlıdan koruduğunu belirtti. Proje kapsamında Arkas tarafından cep telefonlarına yönelik bir “uygulama” hazırlandığını belirten Özakat, Ege Üniversitesi’nin de proje dahilinde çalışma yürüttüğünü ifade etti. Buna göre, önce Çeşme ve Alaçatı’da ağaç sayısı belirlenecek, hasta olanlar ve olmayanlar saptanacak. Tüm bu işlemler Arkas tarafından gerçekleştirilecek uygulama aracılığıyla uydudan saptanacak. Özakat, Alaçatı’da palmiyelerin zararlıların etkisiyle hızla kuruduğunu, acil önlem alınmadığı takdirde turizm bölgesinde tek bir yeşil ağaç dahi kalmayacağını söyledi.

DESTEK BEKLİYORUZ

Dernek olarak ilk önce sayıları hızla azalan Şehitlik’teki palmiyeleri sahiplenmek istediklerini ifade eden Alaçatı Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Korkut Denizeri, “Bahçenizde otelinizde hasta bir palmiye varsa bir telefonunuzla ücret karşılığında aşılama yapılıyor. Önce kendi çevrenizde olanları sonra da yardım etmek istediğiniz tüm palmiyeleri bu şekilde tedavi ederek kurtarmaya destek olabilirsiniz” diye konuştu.

"Alaçatı turizm Derneği, üyelerine “Bir ağacı da siz sahiplenin” diyerek ağaçların kurtarılması için çağrı yaptı. "