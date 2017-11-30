Aladağ'daki yurt yangınında dava dosyaları birleşti

Adana'nın Aladağ ilçesinde geçen yıl 29 Kasım'da 10'u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrencinin yaralandığı yangınla ilgili haklarında dava açılan aralarında eski Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aktaş'ın da bulunduğu tutuksuz 5 kamu görevlisinin dosyası, 6'sı tutuklu 7 sanığın yargılandığı mevcut davayla birleştirildi.
AA'nın haberine göre, Aladağ'daki özel kız öğrenci yurdunda çıkan yangınında kusurları olduğu iddia edilen eski Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aktaş, Şube Müdürü Davut Gökçeli ile yurtta denetim yapıp rapor hazırlayan görevliler Ramazan Arı, Cihan Ünal ve Bayram Aydın'la ilgili Aladağ Kaymakamlığınca dava açılması için soruşturma izni verdi. Şüpheliler bu soruşturma iznine itiraz etti.
Konya Bölge İdare Mahkemesi itirazı reddedince 5 kişi hakkında soruşturma başlatılıp, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle iddianame hazırladı.
İddianameyi kabul eden Kozan Ağır Ceza Mahkemesi, dosyanın yangınla ilgili aralarında yurt müdürünün de bulunduğu 6'sı tutuklu 7 kişinin yargılandığı davayla birleştirilmesine karar verdi.
DAVA 11 ARALIK'TA GÖRÜLECEK
Mahkeme heyetinin gerekçeli kararında, "Sanıkların eylemleri arasında fiili ve hukuki irtibat bulunduğu, bu nedenle de gerek delillerin birlikte toplanıp değerlendirilmesi, gerekse usul ekonomisi açısından her iki dosyanın birleştirilerek görülmesinde kamu yararı bulunduğu anlaşılmıştır." ifadesi yer aldı.
Sanık sayısı 12'ye çıkan dava 11 Aralık'ta Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Mahkeme ayrıca, sanıklar Bayram Aydın, Cihan Ünal, Davut Gökçeli, Mehmet Aktaş ve Ramazan Arı hakkında adli kontrol kararı verdi.
Bu arada, 20 sayfadan oluşan ve denetimlerde sanıkların kusuru bulunduğu öne sürülen iddianamenin değerlendirme bölümünde, "Meydana gelen ölüm ve yaralanma ile şüphelilerin etkin ve yeterli denetimi yapmayarak yangından korunmaya yönelik önlemlerin alınmasını sağlamaması arasında illiyet bağının bulunduğu, yeterli denetim yapılsaydı ölümlerin meydana gelmeyeceği anlaşılmıştır." ifadesine de yer verildi.
OLAY
Adana'nın Aladağ ilçesinde 29 Kasım 2016'da özel öğrenci yurdunda çıkan yangında 10 öğrenci, yurt yetkilisinin 6 yaşındaki kızı ve bir eğitmen olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetmiş, bazı öğrenciler yaralanmıştı.
Olayla ilgili aralarında yurt müdürünün de yer aldığı 6'sı tutuklu 7 sanık hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
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