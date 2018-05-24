Adana'nın Aladağ ilçesinde, 11'i çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiği yurt yangını faciasıyla ilgili davada, Aladağ İtfaiyesi'nde görevli 4 kişinin de dosya kapsamında tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Davasındaki sanık sayısı 18'e yükseldi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Beycan Üçkardeş'in aktardığı bilgilere göre, Adana'nın Aladağ ilçesinde 11'i çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiği yurt yangını ile ilgili haklarında 2 ile 15'er yıl hapis cezası istenen, 2'si tutuklu 14 sanığın yargılandığı davanın 6. duruşması Kozan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar yurt müdürü Cuma Ali Genç, yurdun bağlı olduğu Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği'nin Başkanı İsmail Uğur, tutuksuz sanıklar Mahir Kılıç, Mahmut Deniz, Mustafa Öztaş, Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mehmet İpek, eski Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aktaş, Davut Gökçeli, Ramazan Arı, Cihan Ünal ve Bayram Aydın katıldı.



YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU GELMEDİ

Bir önceki duruşmada mevcut bilirkişi raporunun yetersiz olduğunu belirten mahkeme heyeti yangın konusunda uzman ve dernekler mevzuatına hakim kişilerden oluşturulan yeni bir bilirkişi heyetinin rapor hazırlamasını istemişti. Raporun dosyaya gelmediği belirtildi.



"YURDU BİLMİYORLAR İFTİRA ATIYORLAR"

Yangında çocuğunu kaybeden tutuklu yurt müdürü Cuma Ali Genç, öğrencileri kendisinin bulduğunu belirterek "Aladağ'ın en mahrum, en imkansız, en garip köylerini ben seçtim. Milli Eğitim yönlendirme yapmadı. Kendim köyleri dolaştım. Muhtarlar köylerine yardımcı olmak hususunda yardımcı olmuş olabilir. Bunları bugüne kadar söylemememin nedeni ailelerin acılarıdır. Ben ailelerin 'yurt müdüründen şikayetçi değilim' demelerini isterdim. Yurdu bilmiyorlar iftira atıyorlar. Kurtarma imkanım olsaydı neden müdahale etmeyeyim" dedi. Genç, beraatini ve tahliyesini istedi.

Dernek Başkanı İsmail Uğur, sağlık sorunları olduğunu belirterek tahliyesine karar verilmesini istedi.



"ADALETE SIĞINIYORUZ"

Aileler serbest bırakılan sanıkların tutuklanmasını istedi. Yaşamını yitiren Sema Nur Aydoğdu'nun yakını Teslime Aydoğdu, önceki duruşmalarda 4 kişinin neden serbest bırakıldığını sorarak "Kendiliğinden olan bir kaza değil. Herkesin cezasını çekmesini istiyorum. Biz yavrularımızı zorunlu eğitim için teslim ettik. Kader diyorlar. Her saniye ciğerim yanıyor. Adalete sığınıyoruz" dedi. Sevim Köylü'nün yakını Ali Köylü de çocuklarının orada işçi olmadığını belirterek eski raporu kabul etmediklerini söyledi. İl Milli Eğitim Müdürünün "Çocuklarınız YİBO'ya gitseydi de yanacaktı" dediğini aktaran Köylü, "Çocukların kaderini onlar mı belirliyor? Onlardan da şikayetçiyim" diye konuştu.



4 İTFAİYECİ SANIK OLDU

Tutuklu 2 sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, Aladağ İtfaiyesi'nde görevli Nihat Saraf, Hasan Turan Çakmak, Durmuş Gökçe ve Yücel Turaç'ın da bu dosya kapsamında tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Tutuksuz itfaiyeciler hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilirken, eski Kaymakam Ahmet Ziya Filizer hakkındaki davanın birleştirilme talebini reddetti. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden daha önceki duruşmalarda istenilen bilirkişi raporunun beklenilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Eylül'e erteledi.



"BASİT BİR İHMAL, KAZA DEĞİL"

Adana Baro Başkanı Veli Küçük duruşma öncesi "Bu vahim olayı basit bir ihmal, basit bir kaza olarak değerlendirmek hukuki değil. Bilirkişi raporlarıyla dosyada var olan delillerle sabit olduğu üzere var olan eksiklikler yangın çıkmasına, yangının bu kadar ciddi faciaya dönüşmesine kadar geldi ve bunun adı cinayet" dedi.

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