Alan Rickman'ın eşyaları açık artırmada

Harry Potter filminin ikonik karakterlerinden biri olan Severus Snape rolü ile hafızalarda yer edinen Alan Rickman'ın mektupları, notları ve senaryolarından oluşan bir koleksiyon satışa çıkıyor. 950 bin Euro'dan satışa sunulan koleksiyon Neil Person tarafından derlendi. 35 kutudan oluşan koleksiyonda Truly Madly Deeply ve Robin Hood Prince Of Thieve'in senaryoları da bulunuyor.

Eşyalar arasında Harry Potter serisinin yapımcısı David Heyman'ın Rickman'a gönderdiği bir notta yer alıyor. Notta, "Harry Potter ve Sırlar Odası'nı başarılı hale getirdiğin için teşekkür ederim. Biliyorum bazen sinirlenmiş, yılmış hissediyorsun ama filmlerin tamamlayıcı, ayrılmaz bir parçası olduğunu bilmeni isterim. Harikasın." yazıyor.

Koleksiyona Kate Winslet, Prens Charles, Bill Clinton, Tony Blair ve Nicole Kidman gibi isimlerin mektupları da yer alıyor.