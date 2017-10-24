Alanyaspor: 2 - Edirnespor: 0 | MAÇ SONUCU

Alanyaspor son dakikalarda bulduğu gollerle turladı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Alanyaspor ile Edirnespor karşılaştı. İlk devrede iki takım da 3. bölgede etkili olamadı ve golsüz eşitlikle takımlar soyunma odasına gitti. İlk gol için Alanyaspor 85. dakikaya kadar bekledi ve o dakikanın içinde Junior Fernandes takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçın son anlarına önde giren Alanyaspor 90+2'de yıldız ismi Vagner Love ile farkı 2'ye çıkardı. Bu gol aynı zamanda maçın da skorunu belirledi ve Alanyaspor, BAL ekibi Edirnespor'u 2-0 mağlup edip kupanın dışına itti. Bu sonuçla birlikte Alanyaspor, kupada 5. tura yükseldi.